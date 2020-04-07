Греческие медики устроили акции протеста из-за ситуации с коронавирусом

Сотни работников системы здравоохранения Греции устроили акции протеста в знак недовольства условиями работы, а также нехваткой медперсонала в больницах в период коронавируса, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

Протестующие вышли на акции перед больницами в разных городах Греции, в том числе в Афинах.

Медики, в частности, потребовали направить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом, а также нанять дополнительный медицинский персонал в больницы.

Акции прошли во Всемирный день здоровья.

Ранее президент Греции Катерина Сакелларопулу поздравила медиков с праздником, поблагодарив их за усилия, которые они прикладывают в борьбе с коронавирусом.

В Греции коронавирус выявили более чем у 1,7 тыс. человек, 81 человек скончался. Число смертей от коронавируса в стране все еще ниже, чем число смертей от сезонного гриппа, отмечает AP.

На прошлой неделе сообщалось, что полиция Греции выписала штрафы на 4,2 млн евро за нарушение запрета на необязательные передвижения по городу, введенного для предотвращения распространения коронавируса. Большая часть средств, вырученных за штрафы, будет вложена в систему здравоохранения Греции.