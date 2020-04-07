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16:45 07.04.2020

В Днепропетровской области до 26 человек увеличилось количество заболевших коронавирусом – глава ОГА

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В Днепропетровской области лабораторно подтверждено еще 12 случаев инфицирования COVID-19, таким образом общее количество больных коронавирусом возросло до 26, сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко.

"На сегодняшний день в нашем регионе проверено на коронавирусную инфекцию уже 132 жителя. Вчера COVID-19 подтвердился у 12 человек. Таким образом, имеем уже 26 лабораторно подтвержденных случаев заболевания", - написал Бондаренко на странице в Фейсбуке во вторник.

В то же время он добавил, что четверо днепрян уже находятся дома после полного выздоровления от коронавируса.

Теги: #коронавирус #днепропетровская_область
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