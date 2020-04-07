В Сумской области первый пациент вылечился от коронавирусной инфекции – ОГА

В Сумской области женщина, у которой было подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровела, сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Збаражский.

"Женщина, у которой первой в Сумах был диагностирован коронавирус, на сегодня здорова. Второе исследование, которое провели в лаборатории, показало: у пациентки уже нет вируса. И на этой неделе ее планируют выписать из больницы", - приводит слова Збаражского пресс-служба Сумской ОГА.

Кроме того, отмечается, что несмотря информации в СМИ о том, что женщина якобы ходила на работу больной, у никого из ее окружения инфекция не подтвердилась.

Как сообщалось, по информации Минздрава Украины по состоянию на 9:30 7 апреля в Сумской области подтвержден 51 случай коронавируса.