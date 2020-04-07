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15:15 07.04.2020

Отчеты всех больниц об обеспечении необходимыми средствами будут в открытом доступе, завершается проверка обустройства лабораторий в регионах – совещание у Зеленского

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Отчеты всех больниц об обеспечении необходимыми средствами будут в открытом доступе, завершается проверка обустройства лабораторий в регионах – совещание у Зеленского

Вскоре в открытом доступе будут обнародованы отчеты всех больниц об их обеспечении персонала средствами защиты, медицинским оборудованием, в настоящее время эта платформа финализируется, затем данные от каждого медучреждения проверят волонтеры.

"Такая программа нужна и для государства, чтобы собирать информацию, рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечение, а также для медиа и граждан и волонтеров, чтобы они видели результаты своей работы", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на ежедневном совещании у президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

Кроме того. 7 апреля вирусологи завершают проверку обустройства региональных лабораторий, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Это необходимо для улучшения условий работы лабораторий по выявлению коронавируса.

Теги: #коронавирус #совещание
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