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15:04 07.04.2020

В чернобыльской зоне есть еще два очага горения травы - ГСЧС

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В чернобыльской зоне есть еще два очага горения травы - ГСЧС

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС остается два очага горения травы, сообщил начальник Главного управления Государственной службы чрезвычайный ситуаций в Киевской области Василий Слободяник.

"Сейчас есть два очага, где-то 5 и 15 га. Это два очага горения травы: в районе реки Грызля на границе Житомирской области, и в районе села Александровка, и Полесское, где также горит трава", - сказал Слободяник на онлайн-брифинге во вторник.

Он отметил, что сейчас горения леса, верховых пожаров нет, поскольку при помощи спасателей, лесников, авиации они были ликвидированы, и на данный момент наблюдается только тление остатков сухих деревьев, пеньков, болотистой местности. Начальник облуправления ГСЧС объяснил, что учитывая то, что в последние дни в сторону Киева дует северо-западный или западный ветер, дым от пожаров дотягивается до столицы. По его словам, такие явления могут продолжаться еще несколько дней, если погода не изменится кардинально.

В то же время Слободяник добавил, что, по данным Киевского областного амбулаторного центра Министерства здравоохранения Украины, существенных превышений химических или биологических веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов Киевской области нет. "Если брать норму за единицу, то превышение в населенных пунктах Радовка, Раговка Полесского района - это которые непосредственно рядом с очагом горения - есть 1,05% . То есть, незначительное повышение этих веществ есть. Не могу сказать, что их вообще нет", - сказал он.

Слободяник подчеркнул, что подразделения ГСЧС и лесники в зоне отчуждение ситуацию контролируют и не позволят допустить большего распространения огня.

Теги: #пожары #гсчс #чернобыльская_зона
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