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14:31 07.04.2020

Перенос КС в Харьков позволит дистанцировать его от различных центров влияния – представитель Зеленского

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Перенос КС в Харьков позволит дистанцировать его от различных центров влияния – представитель Зеленского

Перенос Конституционного суда Украины (КС) в Харьков в случае принятия законопроекта №3300 об изменениях в закон о КС позволит обеспечить его большую независимость от различных центров влияния, считает представитель президента Украины Владимира Зеленского в КС, народный депутат Федор Вениславский.

"Харьков – давняя юридическая столица Украины, с мощным интеллектуальным потенциалом, с наибольшей концентрацией ученых-правоведов, с хорошими традициями проведения различных юридических научных форумов. Поэтому перенос КС именно туда - абсолютно обоснованное предложение. Более того, расположение КС не в столице государства является обычной практикой для многих западных стран. А нынешнее помещение КС, на мой взгляд, можно будет предложить рассмотреть президенту Украины Владимиру Зеленскому как один из возможных вариантов расположения нового Офиса президента", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Вениславский подчеркнул, что также крайне важно территориально дистанцировать КС от других органов публичной власти и от различных политических сил. "К сожалению, из достоверных источников постоянно поступает информация, что накануне принятия Конституционным судом важных решений некоторые судьи почему-то систематически ездят на аудиенции как к прежним чиновникам, во времена которых они были назначены на должности, так и к олигархам, а также – к известным криминальным авторитетам", - отметил он.

Представитель Зеленского поддерживает законодательное закрепление положения о предоставлении ежегодных отпусков всем судьям КС одновременно. "Во-первых, в связи с чрезвычайной политико-правовой значимостью решений суда важно, чтобы в их принятии участвовало максимальное количество судей, в идеале – все, а во-вторых, чтобы никогда не возникало проблем с кворумом, что, к сожалению, иногда имеет место", - пояснил он.

Вениславский согласен и с тем, что КС обязательно должен выносить мотивированные решения о продлении рассмотрения дел сверх установленного законом срока, и аргументировано обосновывать, почему в течение 6 месяцев решение по делу не принято. "Это будет дисциплинировать суд, станет своего рода психологическим предохранителем от чрезмерного и не всегда обоснованного затягивания сроков рассмотрения дел. К примеру, судебная реформа 2016 года рассматривалась судом более 3 лет; очищение власти (закон о люстрации – ИФ) – почти 5 лет; о конституционности закона Украины о системе гарантирования вкладов физических лиц – 4 года", - указал он.

По его мнению, абсолютно обоснованным является и предложение автора законопроекта лишить права подавать конституционную жалобу юридических лиц частного права. "Во-первых, право на конституционную жалобу закреплено в разделе II Конституции Украины, которым закреплены собственно права и свободы физических, а не юридических лиц. А во-вторых, содержание жалоб юридических лиц свидетельствует о наличии серьезных коррупционных рисков в этой сфере. Соответственно, важно их устранить, чтобы не было даже гипотетического соблазна использовать этот инструмент в ущерб интересам государства и общества", - разъяснил он.

Вениславский отметил, что считает уместными и другие предложения, которые содержатся в законопроекте, и будет предлагать коллегам по парламенту их поддержать.

Как сообщалось, 3 апреля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3300 об изменениях в закон "О Конституционном суде" в части усиления независимости и улучшение эффективности его функционирования, согласно которому предлагается перенести место расположения КС из Киева в Харьков, обязать всех судей уходить в отпуск одновременно и запретить подавать иски юридическим лицам.

Автор законопроекта – народный депутат из фракции "Слуга народа" и председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Теги: #конституционный_суд #вениславский #харьков
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