Генпрокурор: никаких условий моего назначения не было, фамилия Порошенко не звучала

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что условий ее назначения на должность в контексте открытия конкретных уголовных производств не было, была лишь просьбы «навести порядок».

«Скажу абсолютно откровенно: задачи никакие не ставились. Фраза, с которой я пошла в ГБР, была той же, с какой я пошла в Офис генерального прокурора: «Наведи порядок». Все, это единственное, что обсуждалось», - сказала генпрокурор в интервью интернет-изданию «Украинская правда», опубликованном во вторник.

Венедиктова опровергла информацию о том, что условием ее назначения якобы могло быть привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко.

«Вообще никаких условий не было, и фамилия Порошенко не звучала», - сказала Венедиктова, допустив, что история с уголовным преследованием Порошенко была «для разворота определенных вещей в сторону политики».

По словам Венедиктовой, ее назначение на должность генпрокурора с президентом Владимиром Зеленским не обсуждалось заранее, все было определено в последний момент и, как допускает генпрокурор, публикации в СМИ с ее фамилией как возможного кандидата на должность, могли спровоцировать само назначение.

Что касается увольнения с должности заместителя генпрокурора Виктора Трепака, то, как заверяет Венедиктова, конфликтов у нее с Трепаком не было, курирование расследований конкретных дел у него никто не забирал.

Вместе с тем, генпрокурор отметила, что Трепак намеревался спровоцировать открытие незаконного уголовного производства в отношении лидера партии «Голос» Святослава Вакарчук по фактам, которые расследует Фискальная служба по заявлению экс-главы администрации президента времен Андрея Портнова.

«Это докладная записка о том, что я должна узаконить ЕРДР в отношении Святослава Вакарчука… По нему незаконно были внесены данные в ЕРДР (Фискальной службой). Это, я считаю, незаконная вещь, о которой я сказала Виктору Николаевичу (Трпепаку)», - рассказала Венедиктова.

Она пояснила, что без акта налоговой проверки незаконно регистрировать в ЕРДР дело в отношении конкретного человека, а не по факту возможного правонарушения. «А по народному депутату данные в ЕРД могут вноситься исключительно генеральным прокурором», - добавила она.

Говоря о расследовании уголовных производств в связи с обнародованием записей народного депутата Гео Лероса (фракция («Слуга народа») видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности, генпрокурор отметила: «Я не хочу быть заложницей и инструментом определенных политических решений. Да, дело есть в САП по этому поводу, есть дело в ГБР, есть в СБУ. Поэтому давайте посмотрим, что сделают правоохранители и куда они выйдут…. Моя задача – обеспечить процессуальное руководство и чтобы процесс шел… объективно, справедливо организовать это расследование».

По ее словам, только после проведения экспертизы можно делать заключение о том, аутентичны ли видеозаписи, обнародованные Леросом.

Венедиктова добавила, что общалась с главой Офиса президента Андреем Ермаком в контексте расследования этого дела и тот «попросил разобраться объективно и не затягивать».