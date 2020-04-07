События

13:45 07.04.2020

Генпрокурор: никаких условий моего назначения не было, фамилия Порошенко не звучала

3 мин читать
Генпрокурор: никаких условий моего назначения не было, фамилия Порошенко не звучала

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что условий ее назначения на должность в контексте открытия конкретных уголовных производств не было, была лишь просьбы «навести порядок».

«Скажу абсолютно откровенно: задачи никакие не ставились. Фраза, с которой я пошла в ГБР, была той же, с какой я пошла в Офис генерального прокурора: «Наведи порядок». Все, это единственное, что обсуждалось», - сказала генпрокурор в интервью интернет-изданию «Украинская правда», опубликованном во вторник.

Венедиктова опровергла информацию о том, что условием ее назначения якобы могло быть привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко.

«Вообще никаких условий не было, и фамилия Порошенко не звучала», - сказала Венедиктова, допустив, что история с уголовным преследованием Порошенко была «для разворота определенных вещей в сторону политики».

По словам Венедиктовой, ее назначение на должность генпрокурора с президентом Владимиром Зеленским не обсуждалось заранее, все было определено в последний момент и, как допускает генпрокурор, публикации в СМИ с ее фамилией как возможного кандидата на должность, могли спровоцировать само назначение.

Что касается увольнения с должности заместителя генпрокурора Виктора Трепака, то, как заверяет Венедиктова, конфликтов у нее с Трепаком не было, курирование расследований конкретных дел у него никто не забирал.

Вместе с тем, генпрокурор отметила, что Трепак намеревался спровоцировать открытие незаконного уголовного производства в отношении лидера партии «Голос» Святослава Вакарчук по фактам, которые расследует Фискальная служба по заявлению экс-главы администрации президента времен Андрея Портнова.

«Это докладная записка о том, что я должна узаконить ЕРДР в отношении Святослава Вакарчука… По нему незаконно были внесены данные в ЕРДР (Фискальной службой). Это, я считаю, незаконная вещь, о которой я сказала Виктору Николаевичу (Трпепаку)», - рассказала Венедиктова.

Она пояснила, что без акта налоговой проверки незаконно регистрировать в ЕРДР дело в отношении конкретного человека, а не по факту возможного правонарушения. «А по народному депутату данные в ЕРД могут вноситься исключительно генеральным прокурором», - добавила она.

Говоря о расследовании уголовных производств в связи с обнародованием записей народного депутата Гео Лероса (фракция («Слуга народа») видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности, генпрокурор отметила: «Я не хочу быть заложницей и инструментом определенных политических решений. Да, дело есть в САП по этому поводу, есть дело в ГБР, есть в СБУ. Поэтому давайте посмотрим, что сделают правоохранители и куда они выйдут…. Моя задача – обеспечить процессуальное руководство и чтобы процесс шел… объективно, справедливо организовать это расследование».

По ее словам, только после проведения экспертизы можно делать заключение о том, аутентичны ли видеозаписи, обнародованные Леросом.

Венедиктова добавила, что общалась с главой Офиса президента Андреем Ермаком в контексте расследования этого дела и тот «попросил разобраться объективно и не затягивать».

Теги: #генпрокурор #венедиктова #назначение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:35 07.04.2020
Венедиктова взяла на личный контроль уголовные производства по фактам насилия против детей, лишенных родительской опеки

Венедиктова взяла на личный контроль уголовные производства по фактам насилия против детей, лишенных родительской опеки

23:41 06.04.2020
Глава Минэкоэнерго может быть назначен к концу текущей недели, рассчитывает Герус

Глава Минэкоэнерго может быть назначен к концу текущей недели, рассчитывает Герус

10:48 03.04.2020
Генпрокурор проводит с руководителями правоохранительных органов совещание по противодействию преступности на украинской таможне

Генпрокурор проводит с руководителями правоохранительных органов совещание по противодействию преступности на украинской таможне

10:39 02.04.2020
Венедиктова назначила своим замом прокурора из Черновицкой области Мустеца и уволила Трепака

Венедиктова назначила своим замом прокурора из Черновицкой области Мустеца и уволила Трепака

22:07 01.04.2020
Венедиктова намерена лично проконтролировать расследование дела о затонувшем в Одессе грузового танкера "DELFI"

Венедиктова намерена лично проконтролировать расследование дела о затонувшем в Одессе грузового танкера "DELFI"

21:17 26.03.2020
Венедиктова ратует за мобилизацию правоохранительной системы в связи с коронавирусом

Венедиктова ратует за мобилизацию правоохранительной системы в связи с коронавирусом

23:01 25.03.2020
Зеленский назначил замглавы СБУ, сменил начальника Харьковского облуправления СБУ и назначил начальников управлений в Черниговской и Сумской областях

Зеленский назначил замглавы СБУ, сменил начальника Харьковского облуправления СБУ и назначил начальников управлений в Черниговской и Сумской областях

18:36 24.03.2020
Зеленский ввел генпрокурора Венедиктову в состав СНБО

Зеленский ввел генпрокурора Венедиктову в состав СНБО

14:01 17.03.2020
Венедиктова назначена генпрокурором – указ

Венедиктова назначена генпрокурором – указ

10:15 17.03.2020
Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генеральным прокурором Украины

Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генеральным прокурором Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Представительство ООН в Украине призвало стороны конфликта прекратить огонь на Донбассе и направить все усилия на борьбу с Covid-19

В чернобыльской зоне есть еще два очага горения травы - ГСЧС

С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим прекращения огня - Минобороны

В Киеве за минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 12 человек, из них четверо детей и один медработник - Кличко

Неиспользование мобильного приложения для контроля режима обсервации и самоизоляции будет облагаться штрафами - Федоров

ПОСЛЕДНЕЕ

Представительство ООН в Украине призвало стороны конфликта прекратить огонь на Донбассе и направить все усилия на борьбу с Covid-19

В чернобыльской зоне есть еще два очага горения травы - ГСЧС

Госструктуры закупили товары для противодействия коронавирусу почти на 1 млрд грн

СБУ отменила незаконный акт по предписанию НАПК

Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом, но "пока не надо"

Перенос КС в Харьков позволит дистанцировать его от различных центров влияния – представитель Зеленского

В Киевской области на 31% возросло количество пожаров в 2020г - ГСЧС

88% украинцев считают карантин необходимым, но у 90% с переходом на него возникли проблемы – соцопрос

Выезда из Украины в "Краковце" ожидают 120 фур - таможня

С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим прекращения огня - Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА