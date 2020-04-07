В Киевской области на 31% возросло количество пожаров в 2020г - ГСЧС

Количество пожаров в Киевской области в этом году возросло на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил начальник Главного управления Государственной службы чрезвычайный ситуаций в Киевской области Василий Слободяник.

"В этом году фиксируется увеличение на 31% количества пожаров в природный экосистемах, это 2 тыс. 540 пожаров... и площадь, которая прогорела в этих пожарах, на 33% увеличилась - это 2 тыс. 911 га. В лесах количество пожаров увеличилось в восемь раз и площадь в 44 раза. На торфяниках количество пожаров увеличилось в 2 раза, и площадь - в 2,5 раз", - сказал Слободяник на онлайн-брифинге во вторник.

При этом он добавил, что в настоящее время вокруг Киева горят три торфяника: в Бородянском, Вышгородском и Обуховском районах.

Кроме того, по словам Слободяника, в этом году во время ликвидации пожаров в экосистемах были обнаружены тела двух погибших.

Он подчеркнул, что со второй половины марта наблюдается резкое усложнение ситуации с пожарами, когда подразделения ГСЧС Киевской области каждый день 150 раз выезжают на ликвидацию пожаров в экосистемах. Слободяник отметил, что к тушению этих пожаров привлекаются до 500 человек круглосуточно и 180 единиц техники.

"Это колоссальный ресурс, который отвлекается на непосредственное спасание людей, тушение пожаров в частном секторе, в промышленном секторе. Наши люди, выезжая утром на первый пожар, до глубокой ночи, до 2-3 часов ночи могут не заезжать и не возвращаться в части", - рассказал Слободяник.