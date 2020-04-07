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13:34 07.04.2020

88% украинцев считают карантин необходимым, но у 90% с переходом на него возникли проблемы – соцопрос

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88% украинцев считают карантин необходимым, но у 90% с переходом на него возникли проблемы – соцопрос

88% украинцев считают карантин, введенный по всей стране, необходимым, свидетельствуют результаты роллингового опроса, проведенного компанией "Research & Branding Group" в рамках проекта "Рубикон" с 28 марта по 3 апреля.

"Тройку наиболее распространенных мер, которых придерживаются украинцы во время карантина, составляют: более частое и тщательное мытье рук (80%), пребывание в маске при выходе из дома и в общественных местах (78%), а также попытки не выходить без надобности из дома (75%). Те же, которые собираются в ближайшее время выйти из дома, планируют пополнить запасы продуктов (49%) или все же пойти на работу (24%)", - говорится в результатах социсследования, обнародованного во вторник.

С переходом на карантин у 90% украинцев возникли определенные проблемы. Наиболее актуальными из них являются появление финансовых трудностей, потеря источников дохода (для 30%) и забота о здоровье близких (также для 30%). Страх заразиться коронавирусом является проблемой для 17% украинцев.

Что касается обеспечения необходимыми товарами, то 68% украинцев признались в том, что запасов не делали. Вместе с тем, 39% опрошенных отметили, что в их семье нет сбережений, а еще у 19% "подушки безопасности" хватит на месяц. Средняя сумма денег, которой будет достаточно семье на проживание в течение месяца подобного карантина, была определена опрошенными в 8 тыс 826 грн.

60% украинцев считают, что материальное положение их семьи за 3 месяца точно ухудшится или скорее ухудшится, еще 19% уверены, что не изменится. А вот на вопрос, изменится ли их жизнь после карантина, 43% опрошенных ответили утвердительно, а 27% уверены, что все будет по-прежнему.

В ходе удаленного CATI-опроса роллингового формата с 28 марта по 3 апреля включительно было опрошено 1400 респондентов (по 200 каждый день) репрезентативно полу, возрасту, населенному пункту и региону проживания.

Таким образом накапливается массив данных, состоящий из результативных ежедневных массивов, что позволяет не только получать оперативные данные, а и отслеживать их динамику. При окончании проекта планируется выйти на выборку в 1600 респондентов и проанализировать результаты исследования в нескольких векторах.

Теги: #карантин #соцопрос #коронавирус
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