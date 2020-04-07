С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим прекращения огня - Минобороны

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12:00 подразделения Объединенных сил полностью контролируют обстановку, неуклонно соблюдают режим тишины и готовы в случае вражеской вооруженной активности дать надлежащий отпор российским оккупантам", - указывается в ежедневной сводке Минобороны.