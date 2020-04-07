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13:25 07.04.2020

С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим прекращения огня - Минобороны

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С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим прекращения огня - Минобороны

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12:00 подразделения Объединенных сил полностью контролируют обстановку, неуклонно соблюдают режим тишины и готовы в случае вражеской вооруженной активности дать надлежащий отпор российским оккупантам", - указывается в ежедневной сводке Минобороны.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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Интерфакс-Украина
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