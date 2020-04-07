В Венгрии в ДТП пострадали 9 украинцев, угрозы их жизни нет - МИД

Девять граждан Украины пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Венгрии в ночь на вторник, пятерых из них госпитализировали, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Сообщаем, что 07 апреля 2020 года в 3:20 ч. по среднеевропейскому времени на территории Венгрии (консульский округ Консульства) вблизи 75 км отметки автомагистрали М3 в направлении Украины произошло ДТП с участием граждан Украины... В результате ДТП пострадали 9 граждан Украины, из которых 5 человек доставлены в областную больницу Хевеш", - сказал Погорельцев агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он отметил, что, согласно полученной оперативной информации от полиции области Хевеш, водитель микроавтобуса не справился с управлением транспортного средства, съехал на обочину и перевернулся. Также, по данным полиции, ДТП произошло по той причине, что водитель заснул во время управления транспортом.

По информации консульства Украины в Ньиредьхазе, четверых граждан Украины, которые находятся в больнице г.Хатван, в течение текущего дня уже должны выписать и доставить до границы с Украиной, где их встретят знакомые и родственники.

Что касается других украинцев, находящихся в медучреждении г.Эгер, то четырех человек также должны выписать в ближайшее время, а одного гражданина Украины, который получил телесные повреждения средней тяжести, будут держать в больнице. Угроза жизни украинцев отсутствует, добавил Погорельцев.

Ранее заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарюк сообщил, что восемь человек пострадали и были госпитализированы вследствие дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Венгрии у г.Будапешт на 75 км международной трассы М3 с участием автобуса, перевозившего эвакуируемых на Родину граждан Украины. По его словам, состояние двух граждан было определено как тяжелое, остальных шести – как удовлетворительное. Позже замглавы обладминистрации сообщил, что за гражданами Украины выехал спецтранспорт.