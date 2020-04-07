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12:49 07.04.2020

Кличко: те, кто не хочет контактировать с мониторинговым центром и находиться в обсервации, будут общаться с правоохранителями

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Кличко: те, кто не хочет контактировать с мониторинговым центром и находиться в обсервации, будут общаться с правоохранителями

Мониторинговый центр контролирует соблюдение киевлянами правил самоизоляции и обсервации, за нарушения составляются админпротоколы и открываются уголовных дела, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В ходе онлайн-брифинга во вторник мэр напомнил, что в Киеве работает мониторинговый центр, в группе контроля которого находится почти 40 тысяч киевлян, которые прибыли из-за границы или контактировали с больными.

«Мониторинговый центр осуществил уже почти 1,5 тысячи результативных контактов для получения информации: звонков и опросов о самочувствии , пребывании в самоизоляции, о контактах в последние дни… Специалисты центра дают рекомендации или необходимую помощь», - рассказал городской голова.

«Важный аспект их работы – это мониторинг определенными категориями самоизоляции или обсервации. Те, кто отказывается идти на контакт с нашим центром – сто процентов будут иметь дело с правоохранителями», - заявил мэр.

Он сообщил: «На сегодняшний день уже составлены 574 административных протоколов, 91 тыс. 800 грн взысканы в бюджет. Открыто одно уголовное производство в связи с опасностью заражения вирусом и три уголовных производства за нарушение карантинных ограничений».

Кличко заверил, что вся информация о киевлян, которой располагает мониторинговый центр, надежно защищена.

Городской голова еще раз обратился к жителям столицы с просьбой серьезно относиться к своему здоровью.

Теги: #киев #карантин #кличко #коронавирус
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