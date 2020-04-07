Кличко просит донорские организации помочь населенным пунктам Украины в борьбе с пандемией

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к донорским организациям за помощью в борьбе с пандемией населенным пунктам Украины.

"Я, как глава Ассоциации (Ассоциации городов Украины – ИФ), обратился к донорским организациям с просьбой помочь украинским городам, поселкам и селам в борьбе с пандемией", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга во вторник.

Он выразил надежду, что донорские организации окажут дружескую и партнерскую поддержку.

Кличко также отметил, что Ассоциация городов собрала сведения о том, какие медицинские материалы и средства необходимы местному самоуправлению для профилактики и преодоления пандемии.