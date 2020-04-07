Киев подготовил 4 базы обсервации для вернувшихся из-за границы - Кличко

В Киеве подготовили 4 базы обсервации для граждан, возвращающихся из-за границы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Насколько вы знаете, правительство своим решением ввело обязательную процедуру обсервации для всех прибывающих из-за рубежа. Несколько отелей и баз отдыха для обсервации подготовили министерства, это объекты, находящиеся на их балансе. Столица также подготовила уже 4 таких базы для киевлян. Таким образом Киев теперь может предоставить три тысячи мест для тех, кто будет проходить обсервацию", - заявил он в ходе онлайн-брифинга во вторник.

На текущий момент в Киеве на двухнедельной обсервации находятся 207 человек. В ближайшие дни ожидаются ещё несколько самолетов с возвращающимися из-за границы украинцами, однако сколько среди них киевлян пока что неизвестно.