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12:28 07.04.2020

В Киеве за минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 12 человек, из них четверо детей и один медработник - Кличко

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В Киеве за минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 12 человек, из них четверо детей и один медработник - Кличко

В Киеве количество заболевших коронавирусом за сутки выросло на 12 человек, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, заболевших коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось на 12 человек. Из них - четверо детей и один медработник. Один случай за минувшие сутки - летальный. Всего в столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - заявил он в ходе онлайн-брифинга во вторник.

Среди заболевших три женщины в возрасте от 34 до 41 года, две девочки по три года, пятеро мужчин - от 31 до 67 лет, и двое мальчиков - шести и пятнадцати лет.

Умерший от коронавируса - мужчина 36 лет, провел около двух недель в Александровской больнице.

"Он был подключен к аппарату ЭКМО - насыщение крови кислородом. Но у мужчины были очень поражены легкие. Поэтому спасти его не удалось ", - сообщил Кличко.

Из заболевших за минувшие сутки двое были госпитализированы, ещё 10 лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ), по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине подтверждены 1462 случая Covid-19, них 45 летальных, 28 пациентов выздоровело. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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