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11:52 07.04.2020

Неиспользование мобильного приложения для контроля режима обсервации и самоизоляции будет облагаться штрафами - Федоров

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Неиспользование мобильного приложения для контроля режима обсервации и самоизоляции будет облагаться штрафами - Федоров

Мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции запущено, его неиспользование будет приравниваться к нарушению режима и повлечет наложение штрафов, сообщил вице-премьер министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В течение дня на протяжении 14 дней человеку будет приходить до 10 push-сообщений. Нужно будет сделать свое фото, и во время осуществления фотографии будет включаться геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

Министр цифровой трансформации также отметил, что в настоящее время есть три целевые аудитории приложения: люди, вернувшиеся из-за границы и подлежащие обсервации; заболевшие и находящиеся на домашнем лечении, а также лица с подозрением на коронавирусную болезнь.

Кроме того, на сайте Минцифры отмечается, что в приложении "Дия" также будет доступен сервис push-сообщений, которые будут предоставлять актуальную информацию о текущем состоянии дел по противодействию коронавирусу в Украине. Через сервис украинцам станут доступны сообщения об актуальных решениях правительства, о вводимых ограничивающих мероприятиях и условиях карантина, а также практические рекомендации относительно того, как обезопасить себя и своих близких от заражения.

"Если у вас не стоит автообновление приложений, обновите "Дию". Новый релиз. Первая новость — добавили функцию информирования через уведомления про коронавирус. Не будем пушить каждый день. Только новости, которые являются крайне важными", - написал Федоров в своем Телеграм-канале, комментируя новые функции "Дии".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обязал Министерство цифровой трансформации в срок до 5 апреля 2020 гола разработать и внедрить электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения самоизоляции и/или обсервации лицами, нуждающимися в указанных противоэпидемических мерах.

Теги: #мобильное_приложение #коронавирус #обсервация #минцифры #контроль
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