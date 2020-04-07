В Ривненской области за сутки трое новых заболевших Covid-19, одна из ранее заболевших умерла

По состоянию на утро 7 апреля в Ривненской области зарегистрировано три новых случая коронавирусного заболевания Covid-19, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"Это женщины из Ривненского и Гощанского районов и города Ривне", - написал Коваль на своей странице в Facebook во вторник, сославшись на Круглосуточный оперативный штаб противодействия коронавирусу при Ривненской обладминистрации.

По его словам, сейчас в Ривненской области 43 подтвержденных случая Covid-19, из них - 6 летальных. "К сожалению, вчера вечером в Ровенской городской больнице скончалась женщина", - сообщил глава обладминистрации.

"Сегодня начала делать ПЦР-тесты региональная лаборатория Центра общественного здоровья. Сейчас на проверке находятся 38 образцов. О результатах сообщу вечером", - добавил Коваль.

Ранее Центр общественного здоровья Минздрава сообщил, что по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине были подтверждены 1462 случая Covid-19, включая 40 случаев в Ривненской области.