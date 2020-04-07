В Крыму количество заболевших Covid-19 возросло до 26 –Крымская правозащитная группа

Количество заболевших Covid-19 в оккупированном Крыму возросло на одного человека на минувшие сутки и достигло 26 человек, сообщается в инфографике Крымской правозащитной группы, основанной на данных Роспотребнадзора.

Согласно инфографике, резкий рост количества заболевших наблюдался с 21 марта, когда сообщили о первом заболевшем, до 26 марта, когда их количество достигло 19, а после этого оно увеличивается на 1-2 случая ежедневно.