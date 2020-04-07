Госпитализированному из-за коронавируса премьеру Великобритании не ставили аппарат ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом и ранее госпитализированного, не лечат при помощи аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявил во вторник глава секретариата кабинета министров Майкл Гоув.

"Нет, у него не стоит ИВЛ. Премьер-министру провели кислородную терапию, и конечно же, он находится под пристальным наблюдением (врачей - ИФ)", - приводит его слова британский телеканал Sky news.

Он добавил, что, если состояние премьера изменится, правительство обнародует по этому поводу официальное заявление.

Накануне вечером стало известно, что состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, ухудшилось. Его перевели в отделение интенсивной терапии.

При этом Джонсон попросил главу МИД Великобритании Доминика Рааба замещать его в тех случаях, когда это будет необходимо.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что поручил двум ведущим компаниям в области медицины изучить вопрос оказания помощи Джонсону.