События

10:41 07.04.2020

Госпитализированному из-за коронавируса премьеру Великобритании не ставили аппарат ИВЛ

1 мин читать
Госпитализированному из-за коронавируса премьеру Великобритании не ставили аппарат ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом и ранее госпитализированного, не лечат при помощи аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявил во вторник глава секретариата кабинета министров Майкл Гоув.

"Нет, у него не стоит ИВЛ. Премьер-министру провели кислородную терапию, и конечно же, он находится под пристальным наблюдением (врачей - ИФ)", - приводит его слова британский телеканал Sky news.

Он добавил, что, если состояние премьера изменится, правительство обнародует по этому поводу официальное заявление.

Накануне вечером стало известно, что состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, ухудшилось. Его перевели в отделение интенсивной терапии.

При этом Джонсон попросил главу МИД Великобритании Доминика Рааба замещать его в тех случаях, когда это будет необходимо.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что поручил двум ведущим компаниям в области медицины изучить вопрос оказания помощи Джонсону.

Теги: #коронавирус #джонсон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:52 07.04.2020
Неиспользование мобильного приложения для контроля режима обсервации и самоизоляции будет облагаться штрафами - Федоров

Неиспользование мобильного приложения для контроля режима обсервации и самоизоляции будет облагаться штрафами - Федоров

11:35 07.04.2020
От Covid-19 умерла сотрудница одной из частей ВСУ – командование Медсил

От Covid-19 умерла сотрудница одной из частей ВСУ – командование Медсил

11:33 07.04.2020
Комитет Рады готовит законопроект о принудительном лицензировании препаратов для борьбы с COVID-19

Комитет Рады готовит законопроект о принудительном лицензировании препаратов для борьбы с COVID-19

11:19 07.04.2020
Власти Саудовской Аравии вводят полный комендантский час в столице королевства

Власти Саудовской Аравии вводят полный комендантский час в столице королевства

11:15 07.04.2020
В Ривненской области за сутки трое новых заболевших Covid-19, одна из ранее заболевших умерла

В Ривненской области за сутки трое новых заболевших Covid-19, одна из ранее заболевших умерла

10:55 07.04.2020
В Закарпатской области COVID-19 подтвержден у двух медицинских работников - ОГА

В Закарпатской области COVID-19 подтвержден у двух медицинских работников - ОГА

10:53 07.04.2020
В Крыму количество заболевших Covid-19 возросло до 26 –Крымская правозащитная группа

В Крыму количество заболевших Covid-19 возросло до 26 –Крымская правозащитная группа

10:38 07.04.2020
В Тернопольской области из 8 заболевших Covid-19 за сутки двое являются медиками – штаб горсовета

В Тернопольской области из 8 заболевших Covid-19 за сутки двое являются медиками – штаб горсовета

10:37 07.04.2020
Число заболевших коронавирусом в России за сутки перевалило за 1000, всего зарегистрировано 7497 случаев - штаб

Число заболевших коронавирусом в России за сутки перевалило за 1000, всего зарегистрировано 7497 случаев - штаб

10:22 07.04.2020
Минздрав намерен изучить ситуацию в Николаевской области, где не зарегистрировано ни одного случая Covid-19 - Ляшко

Минздрав намерен изучить ситуацию в Николаевской области, где не зарегистрировано ни одного случая Covid-19 - Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Неиспользование мобильного приложения для контроля режима обсервации и самоизоляции будет облагаться штрафами - Федоров

От Covid-19 умерла сотрудница одной из частей ВСУ – командование Медсил

В Тернопольской области из 8 заболевших Covid-19 за сутки двое являются медиками – штаб горсовета

Под Будапештом в аварию попал автобус, эвакуирующий украинцев на Родину, 8 человек госпитализированы, 2 в тяжелом состоянии

В Украине за сутки зафиксировано 143 новых случая COVID-19: всего 1462 заболеваний, из них 45 летальных

ПОСЛЕДНЕЕ

Венедиктова взяла на личный контроль уголовные производства по фактам насилия против детей, лишенных родительской опеки

Под Будапештом в аварию попал автобус, эвакуирующий украинцев на Родину, 8 человек госпитализированы, 2 в тяжелом состоянии

В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил - Варченко

В Украине за сутки зафиксировано 143 новых случая COVID-19: всего 1462 заболеваний, из них 45 летальных

Более 6 тыс. украинцев вернулись на Родину в понедельник - Госпогранслужба

В Александровской больнице Киева умер пациент с диагнозом COVID-19 - главврач

На территории Житомирской области спасатели продолжают тушение лесных пожаров – ГСЧС

Полицейские составили 192 админпротокола за нарушение карантинных мероприятий – Фацевич

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Число заражений коронавирусом в Узбекистане достигло 472

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА