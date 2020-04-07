В Тернопольской области из 8 заболевших Covid-19 за сутки двое являются медиками – штаб горсовета

У двух медиков Тернопольской областной университетской больницы подтвердили коронавирусное заболевание Covid-1, один из них - житель Тернополя, сообщает штаб для борьбы с коронавирусом Тернопольского городского совета на своей странице в Facebook.

"Covid-19 лабораторно подтвердили у двух мужчин: у тернополянина и жителя Зборовского района. Они контактировали с больной коронавирусом пациенткой из Бучацкого района. Женщину перевели в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Далее обследовали 44 контактных с ней людей. Тернополянину - 24 года. Это врач-интерн из Тернопольской Университетской больницы. Он сейчас на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

По данным штаба, с начала эпидемии коронавируса в Украине Covid-19 подтвердили у 9 тернополян.

По состоянию на 10:00 7 апреля в больницах Тернополя находятся 13 больных Covid-19. Еще 6 больных находятся на амбулаторном лечении.

В Тернопольской больнице скорой помощи по состоянию на 10:00 7 апреля находится 8 больных Covid-19. Еще у 4 пациентов подозревают коронавирус.

В Тернопольской городской детской больнице по состоянию на 10:00 7 апреля на лечении находится 5 пациентов с подтвержденным Covid-19, трое из них - дети. Из этой больницы уже выписали 5 детей и 3 взрослых.

6 жителей Тернополя, по данным штаба, находятся на амбулаторном лечении.

По состоянию на 10:00 7 апреля в Тернопольской городской больнице №3 на изоляции находится 5 жителей Тернополя, контактировавших с больными Covid-19. На самоизоляции при этом находится 493 жителей города.

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ), по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине подтверждены 1642 случая Covid-19, них 45 летальных, 28 пациентов выздоровело. За сутки было зафиксировано 143 новых случая. При этом на Тернопольскую область приходилось 168 случаев заболевания.

По состоянию на 9:00 6 апреля в Тернопольской области было 160 случаев заболевания Covid-19, из них два летальных. При этом 44 случая заболевания пришлись на медицинских работников в том числе 35 – из Монастырского района.