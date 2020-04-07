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10:35 07.04.2020

Венедиктова взяла на личный контроль уголовные производства по фактам насилия против детей, лишенных родительской опеки

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Руководство Офиса генерального прокурора взяло на личный контроль производства по фактам насильственных преступлений против детей, устроенных в госудрственных учреждениях, детских домах семейного типа, приемных семьях и семьях патронатных воспитателей.

Отчет о состоянии досудебных расследований и судебных рассмотрений в уголовных производствах по правонарушениям, совершенным против детей, заслушали генеральный прокурор Ирина Венедиктова и заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокуратура должна сосредоточить внимание на защите детей-потерпевших, особенно тех, которые подвергаются насилию, находясь под опекой государства. Мы должны контролировать расследование каждого преступления в отношении детей, лишенных родительской опеки. Их безопасность и справедливость в отношении них - наша особая зона ответственности. Если вместо реабилитации и тепла дети получают побои и изнасилования - прокуратура должна реагировать самым жестким образом. Мы сейчас провести ревизию всех подобных дел и проверить, должным ли образом правоохранительная система работает в каждом конкретном случае, - отметила Венедиктова.

На текущий момент в органах прокуратуры расширены полномочия подразделений защиты прав детей и противодействия насилию. Прокуроры получили задание проанализировать, изымались ли на время расследований пострадавшие дети из учреждений и приемных семей, и отстранялись ли от должностей лица, подозреваемые в противоправных действиях против воспитанников. Также будут изучены вынесенные в подобных делах приговоры - в частности, лишались ли лица, совершавшие преступления против детей, права работать с ними в дальнейшем.

В ближайшее время запланировано проведение координационного совещания по вопросам защиты детей и противодействия преступлениям против них со всеми правоохранительными органами.

Теги: #дети #венедиктова #генпрокуратура
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