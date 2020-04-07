Венедиктова взяла на личный контроль уголовные производства по фактам насилия против детей, лишенных родительской опеки
Руководство Офиса генерального прокурора взяло на личный контроль производства по фактам насильственных преступлений против детей, устроенных в госудрственных учреждениях, детских домах семейного типа, приемных семьях и семьях патронатных воспитателей.
Отчет о состоянии досудебных расследований и судебных рассмотрений в уголовных производствах по правонарушениям, совершенным против детей, заслушали генеральный прокурор Ирина Венедиктова и заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Прокуратура должна сосредоточить внимание на защите детей-потерпевших, особенно тех, которые подвергаются насилию, находясь под опекой государства. Мы должны контролировать расследование каждого преступления в отношении детей, лишенных родительской опеки. Их безопасность и справедливость в отношении них - наша особая зона ответственности. Если вместо реабилитации и тепла дети получают побои и изнасилования - прокуратура должна реагировать самым жестким образом. Мы сейчас провести ревизию всех подобных дел и проверить, должным ли образом правоохранительная система работает в каждом конкретном случае, - отметила Венедиктова.
На текущий момент в органах прокуратуры расширены полномочия подразделений защиты прав детей и противодействия насилию. Прокуроры получили задание проанализировать, изымались ли на время расследований пострадавшие дети из учреждений и приемных семей, и отстранялись ли от должностей лица, подозреваемые в противоправных действиях против воспитанников. Также будут изучены вынесенные в подобных делах приговоры - в частности, лишались ли лица, совершавшие преступления против детей, права работать с ними в дальнейшем.
В ближайшее время запланировано проведение координационного совещания по вопросам защиты детей и противодействия преступлениям против них со всеми правоохранительными органами.