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10:26 07.04.2020

Под Будапештом в аварию попал автобус, эвакуирующий украинцев на Родину, 8 человек госпитализированы, 2 в тяжелом состоянии

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Под Будапештом в аварию попал автобус, эвакуирующий украинцев на Родину, 8 человек госпитализированы, 2 в тяжелом состоянии

Восемь человек пострадали и были госпитализированы вследствие дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Венгрии на 75 км международной трассы М3 с участием автобуса, перевозившего эвакуируемых на Родину граждан Украины, сообщил заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарюк.

"У г.Будапешт произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса". По полученным оперативным данным, в транспортном средстве находилось 8 человек. 2 граждан в тяжелом состоянии, 6 в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса", - написал Шинкарюк на своей странице в Facebook во вторник утром.

Теги: #будапешт #дтп #украинцы
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