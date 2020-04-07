События

09:43 07.04.2020

В Украине за сутки зафиксировано 143 новых случая COVID-19: всего 1462 заболеваний, из них 45 летальных

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В Украине за сутки зафиксировано 143 новых случая COVID-19: всего 1462 заболеваний, из них 45 летальных

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине подтверждены 1642 случая COVID-19.

"Из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровело. За сутки было зафиксировано 143 новых случая", - сообщает Минздрав на Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

Среди подтвержденных случаев заболевания - 104 ребенка. Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% всех пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью. Среди погибших доля пациентов старше 50 лет составляет 85%.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 77 случаев;

Волынская область - 34 случая;

Днепропетровская область - 15 случаев;

Донецкая область - 10 случаев;

Житомирская область - 11 случаев;

Закарпатская область - 38 случаев;

Запорожская область - 41 случай;

Ивано-Франковская область - 160 случаев;

Кировоградская область - 53 случая;

г. Киев - 253 случая;

Киевская область - 97 случаев;

Львовская область - 29 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 30 случаев;

Полтавская область - 12 случаев;

Ровенская область - 40 случаев;

Сумская область - 51 случай;

Тернопольская область - 168 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 13 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 247 случаев;

Черкасская область - 62 случая;

Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отмечается, что по состоянию на утро 7 апреля 2020 года в ЦОЗ поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.

Теги: #статистика #коронавирус #минздрав
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