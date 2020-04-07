События

09:39 07.04.2020

В Александровской больнице Киева умер пациент с диагнозом COVID-19 - главврач

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В Александровской больнице Киева умер пациент с диагнозом COVID-19 - главврач

 В Александровской клинической больнице Киева умер первый пациент с диагнозом COVID-19, сообщает главный врач Людмила Антоненко.

«К сожалению, мы потеряли пациента. За его жизнь мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ и ЭКМО», - написала Антоненко в Фейсбуке.

Она также сообщила, что у второго пациента, находившегося на ЭКМО, состояние нестабильное, тяжелое.

«Сейчас продолжается ЭКМО. Надеемся на лучшее и выполняем свою работу», - отметила Антоненко.

Главврач проинформировала, что в настоящее время в Александровской клинической больнице находится 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них - 43 с подтвержденным коронавирусом, 20 - с подозрением, 4 - в реанимации, 1 - на ЭКМО.

«В последние дни распространяется много фейковых мыслей псевдоэкспертов о том, что статистика ежегодной смертности не превышает смертность от COVID-19. Я понимаю, что всем сильно надоело сидеть на карантине, однако советую не заигрывать с судьбой и не проверять на себе действительно ли "волну короны вы уже успели перенести в январе или в феврале", действительно ли "большинство переносит бессимптомно и уже имеет иммунитет"… Если бы вы сейчас поработали врачом в инфекционном отделении или в лаборатории, такие неосмотрительные мысли вас бы не трогали», - отметила Антоненко.

Теги: #киев #коронавирус #больница #смерть
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