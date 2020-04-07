На территории Житомирской области спасатели продолжают тушение лесных пожаров – ГСЧС

Состоянием на утро вторника, 7 апреля, на территории Житомирской области спасатели продолжают тушение лесного пожара общей площадью около 20 гектаров , сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 07 ч. вблизи с. Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клищивского лесничеств ГП «Народицкий спецлесхоз» открытого огня нет, наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на общей площади около 20 га. Ситуация полностью контролируется. Работы продолжаются", – сказано в утренней сводке ведомства во вторник утром.

К тушению привлечены 315 человек и 70 единиц техники, в том числе от ГСЧС 235 человек личного состава и 57 единиц техники, (из них 3 самолета АН-32 П, которыми 6 апреля осуществлено 18 сбросов - 144 тонн воды).