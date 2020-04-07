События

09:30 07.04.2020

На территории Житомирской области спасатели продолжают тушение лесных пожаров – ГСЧС

1 мин читать
На территории Житомирской области спасатели продолжают тушение лесных пожаров – ГСЧС

Состоянием на утро вторника, 7 апреля, на территории Житомирской области спасатели продолжают тушение лесного пожара общей площадью около 20 гектаров , сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 07 ч. вблизи с. Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клищивского лесничеств ГП «Народицкий спецлесхоз» открытого огня нет, наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на общей площади около 20 га. Ситуация полностью контролируется. Работы продолжаются", – сказано в утренней сводке ведомства во вторник утром.

К тушению привлечены 315 человек и 70 единиц техники, в том числе от ГСЧС 235 человек личного состава и 57 единиц техники, (из них 3 самолета АН-32 П, которыми 6 апреля осуществлено 18 сбросов - 144 тонн воды).

 

Теги: #житомирская #гсчс #украина #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:17 07.04.2020
Полицейские составили 192 админпротокола за нарушение карантинных мероприятий – Фацевич

Полицейские составили 192 админпротокола за нарушение карантинных мероприятий – Фацевич

08:57 07.04.2020
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

08:23 07.04.2020
В зоне отчуждения продолжается ликвидация двух очагов лесного пожара – ГСЧС

В зоне отчуждения продолжается ликвидация двух очагов лесного пожара – ГСЧС

07:12 07.04.2020
Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

06:55 07.04.2020
«Docudays UA» станет первым украинским кинофестивалем, который пройдет онлайн

«Docudays UA» станет первым украинским кинофестивалем, который пройдет онлайн

05:02 07.04.2020
Во Львовской области организуют 14 постов на границах с соседними областями

Во Львовской области организуют 14 постов на границах с соседними областями

03:01 07.04.2020
Минздрав будет раз в день публиковать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине – ЦОЗ

Минздрав будет раз в день публиковать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине – ЦОЗ

00:37 07.04.2020
Некорректно перекладывать на местные бюджеты доплаты медработникам по противодействию коронавирусу - Наталуха

Некорректно перекладывать на местные бюджеты доплаты медработникам по противодействию коронавирусу - Наталуха

00:10 07.04.2020
Разработка законопроекта по "зеленой" энергетике может быть завершена к концу апреля – Герус

Разработка законопроекта по "зеленой" энергетике может быть завершена к концу апреля – Герус

00:06 07.04.2020
Минздрав может в среду запретить работу рынков при условии несоблюдения правил карантина – Ляшко

Минздрав может в среду запретить работу рынков при условии несоблюдения правил карантина – Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Под Будапештом в аварию попал автобус, эвакуирующий украинцев на Родину, 8 человек госпитализированы, 2 в тяжелом состоянии

В Украине за сутки зафиксировано 143 новых случая COVID-19: всего 1462 заболеваний, из них 45 летальных

Более 6 тыс. украинцев вернулись на Родину в понедельник - Госпогранслужба

В зоне отчуждения продолжается ликвидация двух очагов лесного пожара – ГСЧС

Помпео и Зеленский подчеркнули важность доступа ОБСЕ и гуманитарных организаций в ОРДЛО – Госдеп

ПОСЛЕДНЕЕ

Венедиктова взяла на личный контроль уголовные производства по фактам насилия против детей, лишенных родительской опеки

Под Будапештом в аварию попал автобус, эвакуирующий украинцев на Родину, 8 человек госпитализированы, 2 в тяжелом состоянии

В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил - Варченко

В Украине за сутки зафиксировано 143 новых случая COVID-19: всего 1462 заболеваний, из них 45 летальных

Более 6 тыс. украинцев вернулись на Родину в понедельник - Госпогранслужба

В Александровской больнице Киева умер пациент с диагнозом COVID-19 - главврач

Число заражений коронавирусом в Узбекистане достигло 472

Афганские талибы прекратили контакты с Кабулом, обвинив в срыве процесса обмена военнопленными

Глава Минздрава Новой Зеландии понижен в ранге после нарушения правил карантина

Коронавирус унес жизни почти трех тысяч человек в Нью-Йорке – мэрия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА