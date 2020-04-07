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09:17 07.04.2020

Полицейские составили 192 админпротокола за нарушение карантинных мероприятий – Фацевич

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Полицейские составили 192 админпротокола за нарушение карантинных мероприятий – Фацевич

Сотрудники Национальной полиции составили 192 административных протокола за нарушение карантинных мероприятий, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

По словам Фацевича в свяжи с ужесточением карантинных мероприятий в Украине к охране общественного порядка привлечены  22 000 правоохранителей.

«Это пешие и автомобильные наряды, это несение службы на проверочных пунктах, охрана лечебных учреждений и мест обсервации. Полицейские продолжают проводить превентивную работу и разъясняют гражданам нормы постановления Кабинета министров Украины о новых ограничительных мероприятиях на период карантина. В то же время сегодня составлено 192 административных протокола за нарушение карантина», - отметил Фацевич

Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве. Так, правоохранители обнаружили 14 правонарушителей, посещали парки и скверы. Еще 10 административных протоколов составлено за нарушение условий самоизоляции. Также есть первые админпротоколы за появление в общественных местах без масок.

«За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф - от 17 до 34 тысяч гривен », - подытожил  заместитель главы Нацполиции.

Теги: #коронавирус #украина #полиция #меры
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