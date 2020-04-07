Афганские талибы прекратили контакты с Кабулом, обвинив в срыве процесса обмена военнопленными

Афганское движение "Талибан" обвинило официальный Кабул в срыве процесса обмена военнопленными и заявило, что прекращает контакты с представителями официальных властей страны.

Согласно подписанному в конце февраля в Дохе соглашению между талибами и США, американцы обязались поэтапно вывести все иностранные войска из Афганистана в обмен на гарантии со стороны талибов неиспользовании территории их страны террористическими организациями против США и их союзников. В соглашении также оговорены условия начала межафганского мирного процесса, по которому правительство Афганистана должно было освободить из тюрем 5 тыс. заключенных сторонников "Талибан". В свою очередь талибы обязались отпустить 1 тыс. находящихся у них в плену военнослужащих правительственных сил. Реализацию процесса обмена военнопленными возложили на технические команды сторон.

"Мы направили техническую группу Комиссии по делам заключенных в Кабул для проверки и идентификации наших заключенных, поскольку освобождение заключенных должно было начаться в соответствии с подписанным соглашением и данным нам обещанием. Но, к сожалению, их выпуск до сих пор задерживается под тем или иным предлогом. Поэтому наша техническая команда не будет участвовать в бесплодных встречах с соответствующими сторонами, начиная с завтрашнего дня", - заявил во вторник утром в твиттере пресс-секретарь политического бюро талибов в Катаре Сухайль Шахин.

Ранее лидеры талибов призвали Кабул ускорить процесс обмена из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией находящихся в заключении лиц.

По состоянию на 6 апреля по данным министерства общественного здравоохранения Афганистана общее число заболевших в республике достигло 367 человек, от последствий коронавируса скончались 7 человек. Первый подтвержденный факт в Афганистане был зарегистрирован 24 февраля у 35 летнего жителя, прибывшего в страну из соседнего Ирана. По данным афганских властей, практически все инфицированные либо совершали последнее время поездку в Иран, либо были в контакте с зараженными в Иране гражданами.