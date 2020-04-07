Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

езаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили восемь обстрелов позиций Объединенных сил, четыре из которых - с применением минометов 120 и 82 калибра, которые по Минским договоренностям должны быть удалены от линии разграничения. Оккупанты также открывали огонь по нашим опорным пунктам из вооружения боевых машин пехоты, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. С целью прекращения враждебных провокаций и ликвидации угрозы для жизни и здоровья военнослужащих наши воины применили дежурные огневые средства… Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Павлополь, Каменка, Старомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Авдеевка, Калиновка, Новозвановка, Новоолександровка.

«С началом текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», - подытожили в штабе ООС.