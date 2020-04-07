«Docudays UA» станет первым украинским кинофестивалем, который проедет онлайн

С 24 апреля по 3 мая в Украине пройдет Международный фестиваль документального кино о правах человека «Docudays UA», который состоится в режиме онлайн, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Решение делать онлайн-фестиваль уже в конце апреля было для нас непростым. Конечно, ни одно виртуальное событие не заменит физическое. И чувство режиссеров, когда фильмы не попадают на экраны кинотеатров, мы хорошо понимаем. Благодарны, что в это волнующее время все режиссеры, а также партнеры с большой благосклонностью отнеслись к такой идее. Этот фестиваль - наш акт солидарности с мировым культурным сообществом и способ поддержать наших зрителей и зрительниц во время кризиса», - рассказала програмный директор кинофестиваля «Docudays UA» Виктория Лещенко.

Программа кинофестиваля состоит из трех основных компонентов: публичные онлайн-трансляции на сайте docudays.ua, виртуальный кинотеатр DOCU / SPACE и эксклюзивные онлайн-события для владельцев.