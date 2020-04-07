События

06:30 07.04.2020

Коронавирус унес жизни почти трех тысяч человек в Нью-Йорке – мэрия

1 мин читать
Коронавирус унес жизни почти трех тысяч человек в Нью-Йорке – мэрия

Количество случаев заражения коронавирусом в городе Нью-Йорке приближается к 70 тысячам, число смертей почти достигло 3 тысяч, сообщается на сайте мэрии.

По последним данным, у 68 тыс. 776 человек подтвердился коронавирус, из них 15 тыс. 333 были госпитализированы, 2 тыс. 738 человек умерли.

На первом месте по количеству заболевших находится боро Куинс - 23 083, на втором Бруклин - 18 434. За ними следуют боро Бронкс - 13 680, Манхэттен - 9 691 и Статен-Айленд - 3851.

На сайте отмечается, что больше всего заражений наблюдается в возрастной группе от 45 лет и старше, смертей - от 75 лет. Кроме того, среди заболевших мужчин больше, чем женщин.

Город Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь и в одноименном штате фиксируются самые высокие показатели.

Боро - единица административного деления Нью-Йорка, всего в городе пять боро.

Теги: #сша #нью_йорк #ситуация #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:30 07.04.2020
Глава Минздрава Новой Зеландии понижен в ранге после нарушения правил карантина

Глава Минздрава Новой Зеландии понижен в ранге после нарушения правил карантина

05:02 07.04.2020
Во Львовской области организуют 14 постов на границах с соседними областями

Во Львовской области организуют 14 постов на границах с соседними областями

03:01 07.04.2020
Минздрав будет раз в день публиковать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине – ЦОЗ

Минздрав будет раз в день публиковать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине – ЦОЗ

01:45 07.04.2020
США работают с Лондоном по вопросу о лечении Джонсона - Трамп

США работают с Лондоном по вопросу о лечении Джонсона - Трамп

00:37 07.04.2020
Некорректно перекладывать на местные бюджеты доплаты медработникам по противодействию коронавирусу - Наталуха

Некорректно перекладывать на местные бюджеты доплаты медработникам по противодействию коронавирусу - Наталуха

00:06 07.04.2020
Минздрав может в среду запретить работу рынков при условии несоблюдения правил карантина – Ляшко

Минздрав может в среду запретить работу рынков при условии несоблюдения правил карантина – Ляшко

23:35 06.04.2020
Украина готова увеличить тестирование на коронавирусную инфекцию до проводить 30 тыс. тестов в неделю, затем до 80  тыс. – Ляшко

Украина готова увеличить тестирование на коронавирусную инфекцию до проводить 30 тыс. тестов в неделю, затем до 80  тыс. – Ляшко

23:11 06.04.2020
Помпео и Зеленский подчеркнули важность доступа ОБСЕ и гуманитарных организаций в ОРДЛО – Госдеп

Помпео и Зеленский подчеркнули важность доступа ОБСЕ и гуманитарных организаций в ОРДЛО – Госдеп

23:05 06.04.2020
Помпео и Зеленский обсудили помощь США Украине в борьбе с COVID-19, включая поставку необходимого лабораторного оборудования

Помпео и Зеленский обсудили помощь США Украине в борьбе с COVID-19, включая поставку необходимого лабораторного оборудования

22:07 06.04.2020
В США скончались более 10 тыс. пациентов с коронавирусом

В США скончались более 10 тыс. пациентов с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Николаеве днем произошла стрельба, ранение получил местный бизнесмен

У восьми нардепов подтверждены случаи заражения коронавирусом

В Тернопольской области коронавирусом заболели 44 медика

Продуктовые рынки будут жестче контролировать – совещание у Зеленского

Зеленский: если бы не карантин, то заразившихся коронавирусом было бы гораздо больше

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

«Docudays UA» станет первым украинским кинофестивалем, который проедет онлайн

Мировые лидеры желают скорейшего выздоровления попавшему в реанимацию из-за коронавируса Джонсону

Разработка законопроекта по "зеленой" энергетике может быть завершена к концу апреля – Герус

Украина не позволит Ирану избежать ответственности за сбивание самолета "МАУ" - Кулеба

Зеленский пожелал Джонсону победить коронавирус

Глава Минэкоэнерго может быть назначен к концу текущей недели, рассчитывает Герус

Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана слов депутата о том, что военные сделали свою работу "хорошо", сбив самолет "МАУ" - Пристайко

Состояние премьера Великобритании ухудшилось, он переведен в отделение интенсивной терапии

Украина выражает решительный протест в связи с осуществлением РФ очередного призыва на военную службу в Крыму -  МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА