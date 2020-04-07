События

05:02 07.04.2020

Во Львовской области организуют 14 постов на границах с соседними областями

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Во Львовской области организуют 14 постов на границах с соседними областями

На границах Львовской области с пятью соседними областями установят 14 стационарных постов, где путешествующим будут измерять температуру, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

По данным пресс-службы, такое решение было принято сегодня на областной комиссии по ТЭБ и ЧС. Когда именно начнут устанавливать посты и места их дислокации в сообщении не указывают.

Также комиссия предписала департаменту социальной защиты Львовской ОГА предпринять дополнительные меры для нахождения и обслуживания одиноких лиц среди жителей области преклонного возраста, лиц, находящихся на самоизоляции и организовать надлежащее социальное сопровождение.

По данным Львовской ОГА, на данный момент в области зафиксировано 27 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. 72 человека с подозрением на заболевание Covid-19 находятся в областной инфекционной больнице. 7 пациентов в тяжелом состоянии, двое находятся на ИВЛ. Один пациент умер и трое вылечились.

Теги: #львовская #коронавирус #украина
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