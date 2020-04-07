События

01:45 07.04.2020

США работают с Лондоном по вопросу о лечении Джонсона - Трамп

1 мин читать
США работают с Лондоном по вопросу о лечении Джонсона - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил двум ведущим компаниям в области медицины изучить вопрос оказания помощи британскому премьеру Борису Джонсону, которого ранее перевели в реанимацию после заражения коронавирусом.

"Я попросил две ведущие компании связаться с Лондоном незамедлительно. (...) И они уже прибыли в Лондон", - сказал Трамп на пресс-конференции в понедельник, не уточнив, о каких именно компаниях идет речь.

"Посмотрим, сможем ли мы помочь. Мы уже контактировали со всеми врачами Бориса (Джонсона - ИФ), и посмотрим, что будет дальше", - отметил американский лидер.

"Речь идёт о сложном, инновационном методе (лечения - ИФ)", - добавил Трамп.

По его словам, специалисты этих компаний готовы в любой момент начать оказывать помощь Джонсону, если британская сторона попросит их об этом.

"Я был опечален, что его перевели в отделение интенсивной терапии. Все американцы молятся о его здоровье. Он настоящий хороший друг, сильный, он не сдается", - добавил Трамп. Президент США отметил, что раз Джонсона перевели в отселение интенсивной терапии, значит ему действительно может потребоваться вся имеющаяся помощь.

В понедельник вечером стало известно, что состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, ухудшилось. Его перевели в отделение интенсивной терапии. Он попросил главу МИД Великобритании Доминика Рааба замещать его в тех случаях, когда это будет необходимо.

Теги: #сша #помощь #трамп #джонсон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:00 07.04.2020
Мировые лидеры желают скорейшего выздоровления попавшему в реанимацию из-за коронавируса Джонсону

Мировые лидеры желают скорейшего выздоровления попавшему в реанимацию из-за коронавируса Джонсону

23:46 06.04.2020
Зеленский пожелал Джонсону победить коронавирус

Зеленский пожелал Джонсону победить коронавирус

23:11 06.04.2020
Помпео и Зеленский подчеркнули важность доступа ОБСЕ и гуманитарных организаций в ОРДЛО – Госдеп

Помпео и Зеленский подчеркнули важность доступа ОБСЕ и гуманитарных организаций в ОРДЛО – Госдеп

23:05 06.04.2020
Помпео и Зеленский обсудили помощь США Украине в борьбе с COVID-19, включая поставку необходимого лабораторного оборудования

Помпео и Зеленский обсудили помощь США Украине в борьбе с COVID-19, включая поставку необходимого лабораторного оборудования

22:07 06.04.2020
В США скончались более 10 тыс. пациентов с коронавирусом

В США скончались более 10 тыс. пациентов с коронавирусом

20:17 06.04.2020
Штат Нью-Йорк останется на коронавирусной "паузе" до 29 апреля

Штат Нью-Йорк останется на коронавирусной "паузе" до 29 апреля

19:19 06.04.2020
Восстановление дивидендных выплат компаний S&P 500 после нынешнего кризиса может занять 9 лет

Восстановление дивидендных выплат компаний S&P 500 после нынешнего кризиса может занять 9 лет

19:13 06.04.2020
Зеленский поблагодарил США за сохранение санкций против РФ и проинформировал о ситуации на Донбассе

Зеленский поблагодарил США за сохранение санкций против РФ и проинформировал о ситуации на Донбассе

15:55 06.04.2020
Более четверти экономики США не функционирует из-за коронавируса

Более четверти экономики США не функционирует из-за коронавируса

12:54 06.04.2020
Посольство США в Украине призвало РФ прекратить блокирование украинских медиа-ресурсов

Посольство США в Украине призвало РФ прекратить блокирование украинских медиа-ресурсов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Николаеве днем произошла стрельба, ранение получил местный бизнесмен

У восьми нардепов подтверждены случаи заражения коронавирусом

В Тернопольской области коронавирусом заболели 44 медика

Продуктовые рынки будут жестче контролировать – совещание у Зеленского

Зеленский: если бы не карантин, то заразившихся коронавирусом было бы гораздо больше

ПОСЛЕДНЕЕ

Некорректно перекладывать на местные бюджеты доплаты медработникам по противодействию коронавирусу - Наталуха

Разработка законопроекта по "зеленой" энергетике может быть завершена к концу апреля – Герус

Минздрав может в среду запретить работу рынков при условии несоблюдения правил карантина – Ляшко

Украина не позволит Ирану избежать ответственности за сбивание самолета "МАУ" - Кулеба

Глава Минэкоэнерго может быть назначен к концу текущей недели, рассчитывает Герус

Украина готова увеличить тестирование на коронавирусную инфекцию до проводить 30 тыс. тестов в неделю, затем до 80  тыс. – Ляшко

Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана слов депутата о том, что военные сделали свою работу "хорошо", сбив самолет "МАУ" - Пристайко

Состояние премьера Великобритании ухудшилось, он переведен в отделение интенсивной терапии

Украина выражает решительный протест в связи с осуществлением РФ очередного призыва на военную службу в Крыму -  МИД

Внеочередное заседание Рады  может состояться в четверг или в пятницу - Разумков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА