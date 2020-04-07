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01:00 07.04.2020

Мировые лидеры желают скорейшего выздоровления попавшему в реанимацию из-за коронавируса Джонсону

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Лидеры ряда государств в ночь на вторник выразили пожелания скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, попавшему ранее в отделение интенсивной терапии после заражения коронавирусом COVID-19.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку Джонсону, его семье и всему британскому народу. "Я желаю ему быстро преодолеть это испытание", - написал французский лидер в твиттере.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что "народ Израиля молится о быстром и полном выздоровлении нашего друга, британского премьера Бориса Джонсона".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также выразил надежду в твиттере, что его британский коллега скоро поправится. "Надеюсь увидеть вас в превосходном здоровье очень скоро", - добавил он.

Глава испанского правительства Педро Санчес заявил о "солидарности и наилучших пожеланиях" Джонсону. "Для наших стран сейчас тяжелое время, но, проявив силу и сплоченность, мы сможем победить в этой битве", - добавил он в твиттере.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил "сердечные пожелания" здоровья Джонсону, которого он назвал своим "другом".

Первый министр Шотландии Никола Стерджен написала в соцсети, что направляет свои наилучшие пожелания глава британского правительства.

Бывший премьер Великобритании Тереза Мэй со своей стороны указала, что "все мои мысли и молитвы сейчас - с Борисом Джонсоном и его семьей".

Другой экс-глава британского правительства Дэвид Кэмерон пожелал выздоровления Джонсону. "Мы все хотим видеть Вас здоровым на Даунин-стрит", - написал он в твиттере.

В понедельник вечером сообщалось, что состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, ухудшилось. Его перевели в отделение интенсивной терапии. Он попросил главу МИД Великобритании Доминика Рааба замещать его в тех случаях, когда это будет необходимо.

Теги: #джонсон #пожелания #мир #лидеры
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