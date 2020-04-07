Некорректно перекладывать на местные бюджеты доплаты медработникам по противодействию коронавирусу - Наталуха

Попытки Министерства здравоохранения возложить ответственность за доплаты по противодействию коронавирусу медицинским работникам на местные бюджеты некорректны, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха («Слуга народа»).

«6 апреля от Минздрава вышло письмо, адресованное облгосадминистрациям и КГГА, которое предлагает пересмотреть местные бюджеты и принять решение о выделении дополнительных средств на установление доплат медработникам. В то время как я, депутаты Железняк, Крулько и все остальные закладываем в законопроект №3275 норму про то, что правительство должно найти эти средства, должно обеспечить медработников доплатами вплоть до 300%, Минздрав, при всем уважении, полностью игнорирует возложенные на него обязанности и фактически настаивает на том, что средства должны быть выделены из местных бюджетов. Извините, но так не будет», - заявил Наталуха в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. Он заверил, что в «Слуге народа» будут внимательно следить за развитием этой ситуации. «Именно мы, коллективно: с «Голосом», «Батькивщиной», со всеми фракциями исправляли ошибки правительства касательно возвращения местным бюджетам налога на землю и на недвижимость именно потому что понимаем, что они являются форпостом локализации этого кризиса. Поэтому действия правительства повесить на них еще и обеспечение выплат медработникам - это, как минимум, некорректно», - добавил председатель комитета по вопросам экономического развития.