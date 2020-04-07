События

00:10 07.04.2020

Разработка законопроекта по "зеленой" энергетике может быть завершена к концу апреля – Герус

2 мин читать
Разработка законопроекта по "зеленой" энергетике может быть завершена к концу апреля – Герус

Разработка законопроекта, направленного на урегулирование ситуации, сложившейся вокруг возобновляемых источников энергии (ВИЭ), может быть завершена к концу апреля, сообщил глава профильного парламентского комитета Андрей Герус в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

"Надеюсь, что к концу апреля у нас будет соответствующий законопроект, который мы сможем проголосовать", – сказал нардеп.

Он добавил, что в настоящее время правительство и участники рынка находятся в поиске решения и рассчитывают выйти на него в ближайшие две недели.

"В настоящее время премьер-министр сам ведет переговоры с участниками рынка "зеленой" энергетики. В ближайшие две недели должно быть какое-то решение" – подытожил он.

Как сообщалось, активный поиск компромисса по вопросу "зеленых" тарифов ведется с осени прошлого года. В конце ноября профильное министерство, возглавляемое на тот момент Алексеем Оржелем, публично обнародовало свои предложения по разрешению сложившейся в отрасли ситуации. Однако участники вынесли на обсуждение свой сценарий развития событий, который, в свою очередь, не устроил Минэкоэнерго. В отсутствии значительного прогресса участники рынка обратились к Секретариату Энергетического сообщества (ЭС) для медиации этого процесса. В конце февраля 2020 года из-за отсутствия каких-либо значительных продвижений в данном вопросе, а также на фоне приближающейся весны и усугубления ситуации Минэкоэнерго предложило новый, более жесткий сценарий. Ведомство также призвало Секретариат Энергетического сообщества в срочном порядке завершить медиацию.

До настоящего времени ряд вопросов по ВИЭ значимых как для самой альтернативной генерации, так и для энергосистемы в целом, до сих не решен.

Теги: #электроэнергия #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:37 07.04.2020
Некорректно перекладывать на местные бюджеты доплаты медработникам по противодействию коронавирусу - Наталуха

Некорректно перекладывать на местные бюджеты доплаты медработникам по противодействию коронавирусу - Наталуха

00:06 07.04.2020
Минздрав может в среду запретить работу рынков при условии несоблюдения правил карантина – Ляшко

Минздрав может в среду запретить работу рынков при условии несоблюдения правил карантина – Ляшко

23:52 06.04.2020
Украина не позволит Ирану избежать ответственности за сбивание самолета "МАУ" - Кулеба

Украина не позволит Ирану избежать ответственности за сбивание самолета "МАУ" - Кулеба

23:46 06.04.2020
Зеленский пожелал Джонсону победить коронавирус

Зеленский пожелал Джонсону победить коронавирус

23:41 06.04.2020
Глава Минэкоэнерго может быть назначен к концу текущей недели, рассчитывает Герус

Глава Минэкоэнерго может быть назначен к концу текущей недели, рассчитывает Герус

23:35 06.04.2020
Украина готова увеличить тестирование на коронавирусную инфекцию до проводить 30 тыс. тестов в неделю, затем до 80  тыс. – Ляшко

Украина готова увеличить тестирование на коронавирусную инфекцию до проводить 30 тыс. тестов в неделю, затем до 80  тыс. – Ляшко

23:25 06.04.2020
Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана слов депутата о том, что военные сделали свою работу "хорошо", сбив самолет "МАУ" - Пристайко

Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана слов депутата о том, что военные сделали свою работу "хорошо", сбив самолет "МАУ" - Пристайко

23:11 06.04.2020
Помпео и Зеленский подчеркнули важность доступа ОБСЕ и гуманитарных организаций в ОРДЛО – Госдеп

Помпео и Зеленский подчеркнули важность доступа ОБСЕ и гуманитарных организаций в ОРДЛО – Госдеп

23:05 06.04.2020
Помпео и Зеленский обсудили помощь США Украине в борьбе с COVID-19, включая поставку необходимого лабораторного оборудования

Помпео и Зеленский обсудили помощь США Украине в борьбе с COVID-19, включая поставку необходимого лабораторного оборудования

21:55 06.04.2020
Украина выражает решительный протест в связи с осуществлением РФ очередного призыва на военную службу в Крыму -  МИД

Украина выражает решительный протест в связи с осуществлением РФ очередного призыва на военную службу в Крыму -  МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Николаеве днем произошла стрельба, ранение получил местный бизнесмен

У восьми нардепов подтверждены случаи заражения коронавирусом

В Тернопольской области коронавирусом заболели 44 медика

Продуктовые рынки будут жестче контролировать – совещание у Зеленского

Зеленский: если бы не карантин, то заразившихся коронавирусом было бы гораздо больше

ПОСЛЕДНЕЕ

Мировые лидеры желают скорейшего выздоровления попавшему в реанимацию из-за коронавируса Джонсону

Состояние премьера Великобритании ухудшилось, он переведен в отделение интенсивной терапии

В США скончались более 10 тыс. пациентов с коронавирусом

Внеочередное заседание Рады  может состояться в четверг или в пятницу - Разумков

Кабмин определил победителя конкурса на должность главы Госагентства по управлению зоной отчуждения

Пожаром в Чернобыльской зоне охвачены еще 20 га территории, повышения радиационного фона нет – ГСЧС

Власть приняла принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их онлайн – встреча Зеленского с главой УГКЦ

Министры обороны ЕС рассмотрели роль военных в борьбе против пандемии

Во Франции за сутки от коронавируса скончалось 833 человека

В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил - Варченко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА