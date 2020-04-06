Помпео и Зеленский подчеркнули важность доступа ОБСЕ и гуманитарных организаций в ОРДЛО – Госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора подчеркнули важность доступа ОБСЕ и гуманитарных организаций в контролируемые РФ районы Донбасса, сообщила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус.

"Госсекретарь и президент также подчеркнули важность доступа в контролируемые Россией районы украинского Донбасса, где руководимые Россией силы продолжают наращивать атаки и препятствовать работе гуманитарных организаций и наблюдателей ОБСЕ", - сообщается в понедельник на сайте Госдепа США.

Как сообщила пресс-служба президента Украины, Зеленский в разговоре выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику в отношении России.

Зеленский проинформировал Помпео о ситуации на Донбассе и выполнении договоренностей после последней встречи в Нормандском формате, которая состоялась в декабре 2019 года в Париже.