Помпео и Зеленский обсудили помощь США Украине в борьбе с COVID-19, включая поставку необходимого лабораторного оборудования

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили текущую помощь США Украине в период кризиса COVID-19, включая запланированную поставку столь необходимого медицинского лабораторного оборудования, сообщила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус.

"Госсекретарь Помпео поблагодарил президента Зеленского за поддержку Украины в возвращении на родину граждан и жителей США, включая более 200 добровольцев Корпуса мира", - сообщается в понедельник на сайте Госдепа США.

Как сообщила пресс-служба президента Украины, Зеленский в телефонном разговоре с Помпео обсудил получение от США кредитных гарантий для стабилизации экономики - в дополнение к помощи от Международного валютного фонда, Всемирного банка и других партнеров.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за $1,2 млн целевой помощи Украине на борьбу с COVID-19 и пожелал США успешно преодолеть пандемию.