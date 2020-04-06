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22:32 06.04.2020

Состояние премьера Великобритании ухудшилось, он переведен в отделение интенсивной терапии

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, в понедельник перевели в отделение интенсивной терапии, сообщает Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

"Сегодня состояние премьер-министра ухудшилось, и, по рекомендации лечащих врачей, его перевели в отделение интенсивной терапии", - говорится в заявлении.

По данным газеты The Guardian, премьер-министр в сознании, его перевели в другое отделение в качестве меры предосторожности.

Борис Джонсон болеет коронавирусом более недели. В воскресенье его перевели из резиденции на Даунинг-стрит в больницу. Прежде премьер сообщал, что у него все еще держится температура. В больнице у Джонсона взяли анализы.

Теги: #великобритания #состояние #премьер
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