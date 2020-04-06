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22:07 06.04.2020

В США скончались более 10 тыс. пациентов с коронавирусом

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В США скончались более 10 тыс. пациентов с коронавирусом

В США с начала эпидемии умерли 10 тыс. 335 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает в понедельник институт Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по коронавирусу.

Больше всего умерших в Нью-Йорке - более 3 тыс. человек. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в понедельник заявил о продлении режима "Нью-Йорк на паузе": школы, а также предприятия и организации, деятельность которых не носит первостепенный характер, будут закрыты до 29 апреля.

Выявили коронавирус у 347 тыс. 003 жителей США, страна занимает первое место в мире по числу зарегистрированных случаев.

По данным сайта Worldometers, число новых случаев коронавируса в США превышает общее число выздоровевших. Так, за сутки коронавирус выявили у 19,7 тыс. человек, выздоровели за все время эпидемии 19,2 тыс. человек

Теги: #рост #сша #смерти #коронавирус
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