Украина выражает решительный протест в связи с осуществлением РФ очередного призыва на военную службу в Крыму - МИД

Украина выражает решительный протест в связи с осуществлением Российской Федерацией очередного призыва на военную службу на временно оккупированной части территории Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Такие действия Российской Федерации является грубым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает России, как государству-оккупанту, заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Так же запрещено оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию, а также перемещать лиц, находящихся под защитой, за пределы оккупированной территории», - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины в понедельник вечером.

В МИД Украины подчеркнули, что призыв на военную службу в условиях пандемии коронавируса является особенно циничным.

«МИД Украины требует от РФ отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта», - подытожили в МИД Украины.