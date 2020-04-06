Внеочередное заседание Рады может состояться в четверг или в пятницу - Разумков

Внеочередное пленарное заседание парламента может состояться в четверг или пятницу, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Я думаю, что на этой неделе также будет внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, четверг, возможно пятница", сказал Разумков в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

Он добавил, что проведение внеочередного заседания Рады во многом будет зависеть от работы профильных комитетов.