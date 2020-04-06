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21:16 06.04.2020

Кабмин определил победителя конкурса на должность главы Госагентства по управлению зоной отчуждения

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Кабмин определил победителя конкурса на должность главы Госагентства по управлению зоной отчуждения

Кабинет министров Украины определил Сергея Калашника победителем конкурса на должность главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, сообщает Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

"Кабинет министров Украины определил Калашника С.В. победителем конкурса на занятие должности главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения по результатам соответствующего собеседования, проведенного с кандидатами на указанную должность, предложения по которым внесены Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы", - указывается в сообщении на сайте агентства.

Калашник стал победителем конкурса, который проводился с 15 ноября 2019 года.

Теги: #кадры #кабмин
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