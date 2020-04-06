События

20:58 06.04.2020

Власть приняла принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их онлайн – встреча Зеленского с главой УГКЦ

2 мин читать
Власть приняла принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их онлайн – встреча Зеленского с главой УГКЦ

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Офисе президента инициированную им встречу с главой Украинской греко-католической церкви, верховным архиепископом Киево-Галицким Святославом (Шевчуком), на которой они обсудили вызовы перед государством и церковью в связи с распространением эпидемии коронавируса, особенно в контексте предстоящего празднования Пасхи.

Как сообщает департамент информации УГКЦ, президент подчеркнул, что пасхальный период может быть временем наибольшего распространения коронавируса в Украине, а потому ответственность церквей Украины и их партнерство с органами государственной власти по противодействию этой опасности сейчас особенно значимы.

"Глава государства пояснил, что со стороны государственной власти принято принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую. Крайне необходимо максимально убедить людей оставаться дома и обеспечить их всем необходимым для празднования Пасхи, не выходя из своих домов. Скопление людей в храмах или возле них несет серьезную угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Глава УГКЦ поблагодарил президент за оценку усилий церкви в противодействии распространению коронавируса. Президента проинформировали об обращении архиепископа Святослава, направленного к верующим, чтобы они максимально участвовали в пасхальных богослужениях в домашних условиях и о предоставленной возможности освящения лозы и пасхальных корзин в формате онлайн-трансляции. Архиерей вспомнил также о своем видеообращении к греко-католикам, в котором он призвал отнестись с пониманием к тому, что в Вербное воскресенье и во время пасхальных служб верующие в храмы попасть не смогут.

Отдельно архиепископ Святослав озвучил президенту просьбу о необходимости поддержки "Общественного вещания" и важную роль Национальной общественной телерадиокомпании Украины для распространения трансляций пасхальных богослужений по всей Украине.

"Эфир Общественного вещания, особенно в нынешних обстоятельствах, является важным инструментом для обеспечения участия верующих в пасхальных богослужениях в своих домах во всех уголках Украины. "Живое телевидение", как ресурс УГКЦ, в свою очередь открыто к сотрудничеству как с "Общественным вещанием", так и со всеми другими телеканалами в этом вопросе", - отмечают в УГКЦ.

Теги: #президент #угкц #пасха
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:52 06.04.2020
Кличко призвал максимально ограничить присутствие людей в храмах на Пасху

Кличко призвал максимально ограничить присутствие людей в храмах на Пасху

19:13 06.04.2020
Зеленский поблагодарил США за сохранение санкций против РФ и проинформировал о ситуации на Донбассе

Зеленский поблагодарил США за сохранение санкций против РФ и проинформировал о ситуации на Донбассе

20:43 02.04.2020
Украина одной из первых поддержала призыв ООН о глобальном прекращении огня и призывает начать подготовку плана привлечения инвестиций на Донбасс после деоккупации

Украина одной из первых поддержала призыв ООН о глобальном прекращении огня и призывает начать подготовку плана привлечения инвестиций на Донбасс после деоккупации

20:29 02.04.2020
Зеленский обратил внимание генсека ООН на попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к борьбе с коронавирусом

Зеленский обратил внимание генсека ООН на попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к борьбе с коронавирусом

23:43 29.03.2020
Рада ожидает письма от президента о созыве внеочередного заседания, согласительный совет будет в 11.00

Рада ожидает письма от президента о созыве внеочередного заседания, согласительный совет будет в 11.00

21:24 29.03.2020
6 апреля стартует проект Всеукраинская школа онлайн

6 апреля стартует проект Всеукраинская школа онлайн

21:23 29.03.2020
Решается вопрос максимально безопасного для всех возвращения домой украинцев, кто не успел вернуться до 28 марта

Решается вопрос максимально безопасного для всех возвращения домой украинцев, кто не успел вернуться до 28 марта

21:01 29.03.2020
Зеленский: предлагается создать прозрачный стабилизационный фонд для поддержки населения и бизнеса

Зеленский: предлагается создать прозрачный стабилизационный фонд для поддержки населения и бизнеса

21:00 29.03.2020
Зеленский: в бюджете остаются расходы на развитие и максимально возможные – на образование, спорт и культуру

Зеленский: в бюджете остаются расходы на развитие и максимально возможные – на образование, спорт и культуру

23:45 27.03.2020
"Батькивщина" готова помочь президенту  в борьбе с  коронавирусом - Тимошенко

"Батькивщина" готова помочь президенту  в борьбе с  коронавирусом - Тимошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Николаеве днем произошла стрельба, ранение получил местный бизнесмен

У восьми нардепов подтверждены случаи заражения коронавирусом

В Тернопольской области коронавирусом заболели 44 медика

Продуктовые рынки будут жестче контролировать – совещание у Зеленского

Зеленский: если бы не карантин, то заразившихся коронавирусом было бы гораздо больше

ПОСЛЕДНЕЕ

В США скончались более 10 тыс. пациентов с коронавирусом

Украина выражает решительный протест в связи с осуществлением РФ очередного призыва на военную службу в Крыму -  МИД

Внеочередное заседание Рады  может состояться в четверг или в пятницу - Разумков

Кабмин определил победителя конкурса на должность главы Госагентства по управлению зоной отчуждения

Пожаром в Чернобыльской зоне охвачены еще 20 га территории, повышения радиационного фона нет – ГСЧС

Министры обороны ЕС рассмотрели роль военных в борьбе против пандемии

Во Франции за сутки от коронавируса скончалось 833 человека

В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил - Варченко

В общественный транспорт Запорожья будут пускать лишь по спецпропускам - горсовет

Штат Нью-Йорк останется на коронавирусной "паузе" до 29 апреля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА