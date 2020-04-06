События

20:55 06.04.2020

Министры обороны ЕС рассмотрели роль военных в борьбе против пандемии

1 мин читать
Министры обороны ЕС рассмотрели роль военных в борьбе против пандемии

Министры обороны стран ЕС обсудили в понедельник, как применить военный опыт в масштабе Евросоюза для вклада в борьбу с пандемией COVID-19, сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозеп Боррель.

"Мы договорились с министрами рассмотреть, как мы могли бы использовать военную компетенцию на уровне Европейского союза, чтобы поддержать обмен информацией и лучшим опытом между государствами-членами", - сказал глава дипломатии Евросоюза после видеоконференции Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны, в ходе которой обсуждался военный аспект борьбы против распространения коронавируса.

Он сообщил, что для этого будет учреждена специальная рабочая группы в рамках Европейской внешнеполитической службы под руководством Генштаба Европейского союза.

"Это будет осуществлено при полной координации и полной взаимодополняемости с НАТО. Могу вам сказать, что дублирования в этой работе не будет", - отметил Боррель на пресс-конференции, проходившей по видеосвязи.

Он объяснил, что дискуссия министров была посвящена влиянию пандемии COVID-19 в военном плане.

Акцент, по словам Борреля, был сделан на двух аспектах: помощь военных, которую вооруженные силы оказывают государствам с целью сдержать распространение вируса, и последствия пандемии для миссий и операций, осуществляемых военными государств ЕС в третьих странах в рамках совместной политики безопасности и обороны Евросоюза.

Теги: #ес #пандемия #борьба #министры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:44 03.04.2020
Украинец наладил незаконную отправку через почту крупных партий респираторов в одну из стран ЕС

Украинец наладил незаконную отправку через почту крупных партий респираторов в одну из стран ЕС

18:06 03.04.2020
Украина продолжает работать с институтами ЕС, чтобы повод пандемии COVID-19 не был использован для снятия санкций с Москвы - Точицкий

Украина продолжает работать с институтами ЕС, чтобы повод пандемии COVID-19 не был использован для снятия санкций с Москвы - Точицкий

18:05 03.04.2020
Депутаты Европарламента призвали руководство ЕС не снимать по причине коронавируса санкции с России

Депутаты Европарламента призвали руководство ЕС не снимать по причине коронавируса санкции с России

10:52 03.04.2020
Порошенко в письме Туску призвал ЕС дать решительный отпор попыткам РФ использовать пандемию для снятия санкций

Порошенко в письме Туску призвал ЕС дать решительный отпор попыткам РФ использовать пандемию для снятия санкций

09:14 03.04.2020
В ЕС в экстренном порядке вернулись 350 тыс. граждан, еще 250 тыс. ожидают возвращения

В ЕС в экстренном порядке вернулись 350 тыс. граждан, еще 250 тыс. ожидают возвращения

18:53 02.04.2020
Борьба против пандемии будет полностью бесполезной, если не вести ее глобально, считают в ЕС

Борьба против пандемии будет полностью бесполезной, если не вести ее глобально, считают в ЕС

18:26 02.04.2020
Зеленский и Мишель обсудили дальнейшие шаги в контексте завершения реализации Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине

Зеленский и Мишель обсудили дальнейшие шаги в контексте завершения реализации Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине

20:51 01.04.2020
ЕС создает механизм поддержки занятости на время эпидемии коронавируса

ЕС создает механизм поддержки занятости на время эпидемии коронавируса

16:21 01.04.2020
ЕС не признает указ президента РФ, запрещающий не россиянам владеть землей в Крыму и Севастополе

ЕС не признает указ президента РФ, запрещающий не россиянам владеть землей в Крыму и Севастополе

01:39 31.03.2020
Трамп: В США удалось спасти более миллиона жизней в борьбе с COVID-19

Трамп: В США удалось спасти более миллиона жизней в борьбе с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Николаеве днем произошла стрельба, ранение получил местный бизнесмен

У восьми нардепов подтверждены случаи заражения коронавирусом

В Тернопольской области коронавирусом заболели 44 медика

Продуктовые рынки будут жестче контролировать – совещание у Зеленского

Зеленский: если бы не карантин, то заразившихся коронавирусом было бы гораздо больше

ПОСЛЕДНЕЕ

В США скончались более 10 тыс. пациентов с коронавирусом

Украина выражает решительный протест в связи с осуществлением РФ очередного призыва на военную службу в Крыму -  МИД

Внеочередное заседание Рады  может состояться в четверг или в пятницу - Разумков

Кабмин определил победителя конкурса на должность главы Госагентства по управлению зоной отчуждения

Пожаром в Чернобыльской зоне охвачены еще 20 га территории, повышения радиационного фона нет – ГСЧС

Власть приняла принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их онлайн – встреча Зеленского с главой УГКЦ

Во Франции за сутки от коронавируса скончалось 833 человека

В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил - Варченко

В общественный транспорт Запорожья будут пускать лишь по спецпропускам - горсовет

Штат Нью-Йорк останется на коронавирусной "паузе" до 29 апреля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА