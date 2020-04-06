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20:44 06.04.2020

В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил - Варченко

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В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил - Варченко

В первый день действия усиленных мер карантина в Украине вся правоохранительная система была сориентирована на то, чтобы максимально заниматься предупреждением людей о соблюдении новых правил, сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

"На сегодняшний день вся правоохранительная система была сориентирована на то, чтобы максимально заниматься превенцией, предупреждением людей. И этим преимущественно занимались сотрудники правоохранительной системы, такие как полицейские и нацгвардейцы. Реакция была только к тем людям, которые особенно дерзко вели себя, которые не придерживались правил", - сказал Варченко в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

Советник главы МВД также пояснил, каким образом составляются протоколы об оплате штрафов за несоблюдение условий карантина, добавив, что по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях было составлено уже около четырех тысяч протоколов.

"Каждый такой протокол направляется в суд, и суд принимает решение. По состоянию на сегодняшний день по статье 44-3 было составлено около 4 тыс. протоколов, это в течение марта месяца, с тех пор, как начала действовать эта норма. И уже значительную часть рассмотрел суд, вынесены штрафы гражданам, и только после решения суда гражданин обязан оплатить штраф", - пояснил Варченко.

Теги: #карантин #мвд #штрафы
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