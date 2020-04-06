МИД создал единый механизм координации международной помощи Украине для борьбы с COVID-19 - Пристайко

Министерство иностранных дел Украины запустило единый механизм координации предоставления Украине международной помощи для противодействия распространению коронавируса.

"Собираем и обобщаем потребности центральных и местных органов власти, чтобы быстро и эффективно направлять необходимые ресурсы туда, где они наиболее необходимы", - сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что дефицит необходимых национальных ресурсов планируется покрывать за счет взносов международных партнеров.