Штат Нью-Йорк останется на коронавирусной "паузе" до 29 апреля

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о продлении режима "Нью-Йорк на паузе": школы, а также предприятия и организации, деятельность которых не носит первостепенный характер, будут закрыты до 29 апреля.

"Мы должны продлить Нью-Йоркскую паузу. До 29 апреля будут закрыты школы и бизнес, не являющийся необходимым", - сказал он в понедельник журналистам.

По его словам, ситуация в штате меняется, "уровень распространения инфекции идет вниз", потому что "работает социальное дистанцирование".

"Мы должны продолжать социальное дистанцирование", - подчеркнул губернатор.

Он заявил о повышении штрафа с $500 до $1000 за несоблюдение социальной дистанции.

"Вы не имеете права рисковать чужой жизнью", - пояснил Куомо.

Ранее в марте губернатор постановил закрыть школы и предприятия непервостепенного характера.

Штат Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь отмечаются самые высокие показатели по количеству заболевших и летальных исходов.

По данным Куомо, на настоящий момент в штате зафиксировано 130 тыс. 689 случаев заражения COVID-19 и 4 тыс. 758 смертей.