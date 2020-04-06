События

19:52 06.04.2020

Кличко призвал максимально ограничить присутствие людей в храмах на Пасху

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Кличко призвал максимально ограничить присутствие людей в храмах на Пасху

Мэр Киева Владимир Кличко сообщил, что обратился к представителям всех конфессий с призывом максимально ограничить присутствие людей в храмах на Пасху.

"Приближается большой праздник Пасхи, и многие люди собираются пойти в церковь. Мы не можем запретить, это желание каждого. Я встречался с представителями всех конфессий, я обратился к ним максимум, если возможно, ограничить присутствие людей в эти дни, и обращаюсь ко всем: если у вас есть возможность, пожалуйста, попразднуйте этот день дома. Это крайне важно", - сказал Кличко в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

Теги: #кличко #коронавирус #пасха
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