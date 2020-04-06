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19:44 06.04.2020

В Херсонской области военнослужащий по неосторожности застрелил сослуживца - ГБР

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В Херсонской области военнослужащий по неосторожности застрелил сослуживца - ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование гибели военнослужащего на посту по охране моста в Херсонской области.

"По предварительной информации, около 19 часов 5 апреля 2020 года, находясь на посту по охране моста возле одного из населенных пунктов Херсонской области, солдат нарушил правила обращения с оружием. Он взял автомат своего коллеги и по неосторожности выстрелил в бедро последнего, в результате чего пострадавший погиб", - сообщает пресс-служба ГБР.

По факту было начато уголовное производства по ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Теги: #всу #херсонская_область #гибель
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