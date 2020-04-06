События

19:22 06.04.2020

Историческую выставку на Майдане Независимости сдуло ветром, вандализма не было

1 мин читать
Историческую выставку на Майдане Независимости сдуло ветром, вандализма не было

Выставка "Век непокоренных" на Майдане Независимости в центре Киева не была повреждена вандалами, как утверждали в Национальном музея Революции Достоинства, экспозицию просто сдуло ветром, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Шевченковском райуправлении полиции Киева.

"Заявлений в полицию по поводу якобы совершенного акта вандализма не поступало. Но мы проверили информацию, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и оказалось, что никакого акта вандализма не было, - выставку просто сдуло ветром, а какой-то человек потом просто сложил плакаты и фотографии", - рассказали в райуправлении полиции.

Ранее в понедельник Национальный музей Революции Достинства в Facebook сообщил, что неизвестные повредили выставку, посвященную борьбе за свободу и достоинство различных жителей Украины в разные периоды

"Сегодня ночью, 6 апреля, испорчена наша выставка "Век непокоренных" на площади Независимости. Она посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Неизвестные разбили несколько плакатов, рассказывающих о революционных событиях. В проекте использованы фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников", - говорится в сообщении.

В музее отметили, что уже подготовили заявление в полицию, а "какова цель руководила вандалами, остается вопросом".

"В настоящее время сплошных ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля над их исполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева", - отмечается в сообщении.

Теги: #вандалы #опровержение #музей
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:14 05.04.2020
KTL Ukraine опровергает информацию программы "Наши гроши" о якобы планах "разрушить" порт TIS и таких договоренностях с Денисом Ермаком

KTL Ukraine опровергает информацию программы "Наши гроши" о якобы планах "разрушить" порт TIS и таких договоренностях с Денисом Ермаком

19:17 03.04.2020
Степанов: новая компания моей супруги не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса, у нее другой профиль

Степанов: новая компания моей супруги не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса, у нее другой профиль

00:17 23.03.2020
СБУ: Распространяемое видео о драке с кашляющим пассажиром в транспорте одного из украинских городов это фейк

СБУ: Распространяемое видео о драке с кашляющим пассажиром в транспорте одного из украинских городов это фейк

00:45 17.03.2020
СБУ: Информация о ночном распылении над Киевом химических веществ с вертолета для дезинфекции это фейк

СБУ: Информация о ночном распылении над Киевом химических веществ с вертолета для дезинфекции это фейк

19:21 12.03.2020
В Амстердаме из-за коронавируса до конца марта закрыли Рейксмузеум и музей Ван Гога

В Амстердаме из-за коронавируса до конца марта закрыли Рейксмузеум и музей Ван Гога

20:41 03.03.2020
Пресс-служба правительства опровергла информацию о поданном Гончаруком в Окружной админсуд заявлении

Пресс-служба правительства опровергла информацию о поданном Гончаруком в Окружной админсуд заявлении

20:59 28.02.2020
Шевченковский райсуд опроверг заявление "1+1 media" о признании незаконными проведенных СБУ обысков

Шевченковский райсуд опроверг заявление "1+1 media" о признании незаконными проведенных СБУ обысков

19:24 25.02.2020
В полиции Полтавщины опровергли свою предыдущую информацию об аресте четверых участников массовых беспорядков в Новых Санжарах

В полиции Полтавщины опровергли свою предыдущую информацию об аресте четверых участников массовых беспорядков в Новых Санжарах

20:23 14.02.2020
Офис генпрокурора опровергает сообщение в СМИ об отсутствии процессуальных руководителей в расследованиях ГБР

Офис генпрокурора опровергает сообщение в СМИ об отсутствии процессуальных руководителей в расследованиях ГБР

01:13 05.02.2020
Украина не собирается восстанавливать водоснабжение в Крым до полной деокупации

Украина не собирается восстанавливать водоснабжение в Крым до полной деокупации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Николаеве днем произошла стрельба, ранение получил местный бизнесмен

У восьми нардепов подтверждены случаи заражения коронавирусом

В Тернопольской области коронавирусом заболели 44 медика

Продуктовые рынки будут жестче контролировать – совещание у Зеленского

Зеленский: если бы не карантин, то заразившихся коронавирусом было бы гораздо больше

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Франции за сутки от коронавируса скончалось 833 человека

В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил - Варченко

МИД создал единый механизм координации международной помощи Украине для борьбы с COVID-19 - Пристайко

В общественный транспорт Запорожья будут пускать лишь по спецпропускам - горсовет

Штат Нью-Йорк останется на коронавирусной "паузе" до 29 апреля

В Чехии планируют снять часть ограничительных мер, введенных из-за коронавируса

Власти Норвегии заявляют, что им удалось взять под контроль ситуацию с коронавирусом

Кличко призвал максимально ограничить присутствие людей в храмах на Пасху

В Италии третий день снижается число пациентов с коронавирусом в палатах интенсивной терапии

В Херсонской области военнослужащий по неосторожности застрелил сослуживца - ГБР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА