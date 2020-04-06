Историческую выставку на Майдане Независимости сдуло ветром, вандализма не было

Выставка "Век непокоренных" на Майдане Независимости в центре Киева не была повреждена вандалами, как утверждали в Национальном музея Революции Достоинства, экспозицию просто сдуло ветром, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Шевченковском райуправлении полиции Киева.

"Заявлений в полицию по поводу якобы совершенного акта вандализма не поступало. Но мы проверили информацию, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и оказалось, что никакого акта вандализма не было, - выставку просто сдуло ветром, а какой-то человек потом просто сложил плакаты и фотографии", - рассказали в райуправлении полиции.

Ранее в понедельник Национальный музей Революции Достинства в Facebook сообщил, что неизвестные повредили выставку, посвященную борьбе за свободу и достоинство различных жителей Украины в разные периоды

"Сегодня ночью, 6 апреля, испорчена наша выставка "Век непокоренных" на площади Независимости. Она посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Неизвестные разбили несколько плакатов, рассказывающих о революционных событиях. В проекте использованы фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников", - говорится в сообщении.

В музее отметили, что уже подготовили заявление в полицию, а "какова цель руководила вандалами, остается вопросом".

"В настоящее время сплошных ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля над их исполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева", - отмечается в сообщении.